Conferencia de prensa por coronavirus en México del 25 de enero de 2021

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del lunes 25 de enero de 2021, que México ya registra 150 mil 273 muertos por COVID-19.

Te recomendamos: México llega a los 150 mil 273 muertos y a 1 millón 771 mil 740 casos confirmados de COVID-19

Los casos confirmados ascendieron a 1 millón 771 mil 740, los negativos a 2 millones 250 mil 065 y las personas notificada a 4 millones 443 mil 940.

La positividad es del 41%.

Los casos estimados acumulados ascenderían a 1 millón 964 mil 840 y los activos a 103 mil 319.

Las personas recuperadas ya alcanzaron 103 mil 319.

Tocar los botones del elevador, abrir una puerta o tocar la manija un taxi puede provocar el contagio de COVID-19, si esas superficies están contaminadas, y con esa mano después nos tocamos la cara, ojos o boca. Especialistas han recomendado usar la mano “no dominante” para evitar la propagación del coronavirus.

Se trata de que los diestros utilicen la mano izquierda y los zurdos la derecha para actividades cotidianas, ya que con esa mano muy pocas veces las personas se tocan la cara.

“Hay un artículo muy importante que nos habla, de la Universidad de Gales del Sur de Australia, del número de veces que nos tocamos aproximadamente por hora la cara, nos hace mención que 4 veces hacemos un toque al nivel del cabello, 4 veces a nivel de la boca, del cuello, una vez al nivel del oído, una vez a nivel del cuello. Sería una iniciativa muy productiva el iniciar a realizar actividades cotidianas con la mano no dominante”, señaló Olga Viridiana Barajas, médico cirujano y académica de la UNAM.

Edgar Méndez es cocinero y se dedica a preparar tortas y sándwiches.

“No, no se podría realmente aquí la mano derecha es el manejo del cuchillo, sería algo sumamente muy difícil para las personas en cuestión de cocina trabajar con la mano que no es dominante, veme ahorita la mano derecha es la que se maneja para la preparación, entonces hacerlo con la mano izquierda me tardo más, es más lento, entonces acá andamos sobre el tiempo”, opinó Edgar Méndez, cocinero.