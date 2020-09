Presupuesto a partidos políticos y reactivación de la economía, temas de la conferencia de AMLO

La iniciativa para reducir el presupuesto a los partidos políticos y que éstos destinen recursos a la vacuna contra el COVID-19 fue uno de los temas abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador este 4 de septiembre de 2020. Otros temas relevantes fueron la corrupción, la reactivación de la economía y la recuperación del sector turismo.

Te recomendamos: Diputados de Morena buscarán reducir 50% los recursos públicos a partidos

Partidos políticos deben apretarse el cinturón y destinar recursos a vacuna COVID-19: AMLO

El presidente López Obrador recomendó a los dirigentes e integrantes de los partidos políticos que se aprieten el cinturón y reiteró su propuesta de reducir el presupuesto a dichas agrupaciones. Señaló que esos recursos podrían destinarse a atender la emergencia sanitaria.

Manifestó que debería salir de los propios partidos, de manera voluntaria, la iniciativa de recibir la mitad de dinero para las campañas y entregar el 50 por ciento del presupuesto para el sector salud o incluso para la vacuna contra el COVID-19.

Señaló que los mexicanos tenemos derecho a asociarnos y participar en la vida pública del país y esto es un mandato constitucional, pero corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral decidir sobre los registros a nuevos partidos políticos.

México se convirtió en país con ‘monstruosa desigualdad’ por corrupción, afirma AMLO

México “se fue convirtiendo en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, muchos tienen poco y pocos tienen mucho”, por la corrupción, afirmó el presidente. Dijo que la “insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que impera durante mucho tiempo. Aquí (en la conferencia mañanera) hemos hablado de cómo por el tráfico de influencias se hicieron inmensamente ricos, sobre todo en el período neoliberal”.

López Obrador señaló que los 36 años del periodo neoliberal es el mayor saqueo que ha habido en la historia del país y “ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los tres siglos de dominación colonial… en que fuimos colonia de Europa”.

Turismo reactivará economía de México, asegura AMLO

López Obrador dijo tener indicios de que muy pronto se va a reactivar el turismo en nuestro país, luego de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Señaló que se están recuperando empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo. Dijo que en la medida en que va bajando el efecto de la pandemia irá creciendo la afluencia turística y esto ayudará mucho a la economía.

“Fue uno de los sectores más afectados, el turismo, los servicios, entonces va vinculado con la pandemia”, señaló el presidente.

Aseguró que lo que más preocupa a la gente es el empleo y que no puede haber puestos de trabajo si no hay crecimiento de la economía y si no se inician obras para construir infraestructura.

Con información de Presidencia de la República

AAE