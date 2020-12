Segundo paquete de inversiones con el sector privado e informe de AMLO, temas de la mañanera

El paquete de inversiones por 228 mil millones de pesos entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado fue uno de los temas relevantes de la conferencia mañanera de este lunes 30 de noviembre. Otro tema abordado por el mandatario fue el informe que rendirá este 1 de diciembre con motivo de sus dos años al frente de la presidencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que mañana 1 de diciembre, cuando se cumplen dos años de su gobierno, dará un informe a la población.

El gobierno de México y el sector privado anunciaron este lunes un nuevo paquete de inversiones, para revitalizar la economía, que incluye 29 proyectos en infraestructura, energía y saneamiento, por un monto de 228,000 millones de pesos (11,366 millones de dólares).

El plan da continuidad a un primer paquete de inversiones lanzado en octubre. Entre ambos suman 68 proyectos por 525,000 millones de pesos (24,900 millones de dólares).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este lunes a las 07:00 de la noche habrá una reunión con el sector empresarial para analizar el tema del outsourcing o subcontratación laboral.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que serán encontrados los responsables de los asesinatos del empresario franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand y de su socio comercial Luis Orozco, ocurridos en la Ciudad de México.

López Obrador señaló que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informará sobre el avance de las investigaciones.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló este lunes que no hay riesgo, en el corto plazo, de saturación hospitalaria por COVID-19 en la Ciudad de México.

“No hay riesgo, en el corto plazo, ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, es decir hay camas, equipos, médicos, desde luego no queremos eso, no queremos que la gente se enferme y vaya a los hospitales, aunque tengamos espacio, lo que queremos es que no nos contaminemos, nos afectemos, no haya infecciones, que no haya casos por COVID, ese es nuestro propósito y estamos trabajando en eso”, dijo.