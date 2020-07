Video: Conferencia matutina de AMLO del 3 de julio 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del viernes 3 de julio 2020.

Gobierno sabía de atentado en la CDMX 10 días antes: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que 10 días antes del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el área de inteligencia del Gobierno Federal obtuvo información de que se preparaba un atentado contra un funcionario en la Ciudad de México

En este caso 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los posibles de blancos, entonces, se dio la instrucción primero de informarles, de cuidarlos y protegerlos, eso creo yo que fue una ayuda”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal.

Métanse conmigo, no con mi familia, mi esposa no va a ser candidata a nada: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a sus adversarios meterse con él, pero no con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo, porque él es quien encabeza el proceso de transformación en México.

Por eso tanto coraje contra del Gobierno, no solo contra el Gobierno que represento, se meten con mi familia, aprovecho para decirles que es conmigo, no con ellos, mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo”, soltó.

AMLO se haría prueba de COVID para cumplir protocolo de Casa Blanca

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que se haría la prueba de coronavirus COVID-19 si la Casa Blanca lo exige como protocolo para su reunión con Donald Trump el próximo miércoles.

Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos, como lo tenemos que hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, no me niego”, expresó el presidente en su rueda de prensa matutina.

AMLO pide ‘quién es quién’ en la compra de los servicios de Twitter

El presidente de México solicitó a Twitter revelar “en aras de la transparencia” una lista de quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten.

Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter, una lista, si pueden hacerlo, porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero, a ver quién aporta más”, manifestó Lopez Obrador.

