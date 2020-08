Diferencias políticas y juicio contra expresidentes, temas destacados de la conferencia de AMLO

Diferencias políticas y juicio contra expresidentes son los temas más destacados en la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este jueves 27 de agosto 2020, desde el Palacio Nacional.

Te recomendamos: AMLO y gobierno de Nuevo León trabajarán en prevención para acabar con violencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que las diferencias políticas son parte de la democracias, y dejó en claro que con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco‘, tiene algunas discrepancias pero también coincidencias.

“Tenemos diferencias, es hasta sano que no haya pensamiento único porque eso se acerca más a las dictaduras. La democracia tiene que ver con la pluralidad, la oposición, el derecho a disentir y las libertades”, apuntó López Obrador.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco‘, descartó que su administración sea un “estado pedinche” con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuanto a obras se refiere.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no sabe qué pasará con la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México, por lo que pidió esperar al 15 de septiembre.

“Vamos a esperar a ver qué sucede de aquí al 15 de septiembre, es un proceso que debe darse en paralelo, yo no lo descarto, yo no quiero pasar a ser verdugo, que me echen la culpa, de que todo lo decidía el presidente”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Nuevo León.