El estado de salud de AMLO tras dar positivo a COVID-19, tema de la mañanera

El estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de dar positivo a COVID-19 fue el tema relevante de la conferencia mañanera de este lunes, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Palacio Nacional. Otro tema relevante fue el anuncio de que Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del mandatario, se encuentra bien y dio negativo a la prueba del SARS CoV-2.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que había dado positivo a COVID-19, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró este lunes que Beatriz Gutiérrez Müller se encuentra bien y que dio negativo a la prueba de COVID-19, luego de que su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara que había dado positivo al coronavirus.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este lunes que se realizó una prueba rápida de COVID-19 y que ésta salió negativa.

“En relación a mí, yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa y me hice la prueba PCR me lo entregarán entre hoy y mañana”, dijo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionada sobre si no debería estar resguardada luego de haber estado con el mandatario, poco antes de que éste anunciara que había contraído el coronavirus.