Plan de vacunación y uso del cubrebocas, temas en mañanera de AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles 2 de diciembre del 2020.

Te recomendamos: Cofepris analiza solicitud de Pfizer sobre vacuna COVID-19 en México, confirma Ebrard

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ya se tiene todo el plan de vacunación contra el coronavirus COVID-19 para que se aplique a la población en cuanto esté lista.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador informó que el martes 8 de diciembre, el doctor Hugo López-Gatell dará a conocer el plan de vacunación contra la COVID-19.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que no es indispensable el uso de cubrebocas, por lo que es mejor mantener la sana distancia para evitar enfermarse de coronavirus COVID-19.

“Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer que no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”. “Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia, desde el principio lo que me han recomendado es guardar la sana distancia, el aseo de manos, tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es lo fundamental”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina.