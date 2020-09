El comprador del avión presidencial y nuevo sorteo para 2021, temas destacados de la conferencia de AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina este jueves 17 de septiembre 2020.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la rifa del avión presidencial fue un “éxito” por lo que agradeció a la gente su participación; además confirmó que ya hay un comprador.

Andrés Manuel López Obrador informó que el siguiente año se va a realizar un nuevo sorteo “muy grande”, luego del éxito que dijo tuvo la rifa del avión presidencial.

“Estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también así, muy grande, muy grande, también con los propósitos por los que se creó la Lotería Nacional , es beneficencia pública. Pero, ya se había utilizado esa institución con otros propósitos, iban ahí puros políticos a manejar esta institución, hasta se había perdido credibilidad porque de repente hasta políticos se sacaban la rifa, se sacan las loterías, cómo tienes dinero, es que me saque la lotería , pero es mucho, pero es que me la he sacado dos veces, es mucha suerte”, indicó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una hazaña ciudadana, que voluntarios consiguieron en 10 días más de 2 millones de firmas para solicitar la consulta ciudadana en donde se pregunte a la gente si quiere llevar a juicio o no, a los expresidentes de México.

“Fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de 2 millones de firmas, pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos y logran reunir más de 2 millones de firmas en 10 días y todavía el 15 estaban agotados. Me enteré y estaban llamando a otros ciudadanos que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas y faltaban manos y llegó la gente y lo lograron”, relató AMLO.