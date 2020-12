Nuevo embajador de México en EEUU y nombramiento a Martha Bárcena, temas en mañanera AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles 16 de diciembre del 2020.

Te recomendamos: Embajadora de México en EEUU, Martha Bárcena, anuncia su retiro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación Pública, será nombrado embajador de México en Estados Unidos tras el anuncio de la diplomática Martha Bárcena de que dejará el cargo en los próximos meses.

“He decidido, en el marco del cambio de gobierno en Estados Unidos, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento, que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma, él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos”, anunció el mandatario mexicano.

López Obrador informó que le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que Martha Bárcena sea nombrada ‘embajadora eminente’, una de las mayores distinciones que puede recibir un diplomático por trayectoria en la diplomacia mexicana.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su llamado a todos los mexicanos, especialmente a los ciudadanos de la Ciudad de México (CDMX), a cuidarse del coronavirus COVID-19.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que fue una buena decisión de los legisladores posponer la discusión de la reforma al Banco de México (Banxico), pues es necesario escuchar todos los puntos de vista y sobre todo explicarle al pueblo en qué consiste.

“Yo pienso que fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos y da tiempo también a informarle al pueblo, que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma, porque a veces por desconocimiento se exagera, hablaban por ejemplo de afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración, pero que se explique en qué consiste”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó sobre las declaraciones del aspirante a la gubernatura de Nuevo León, el senador Samuel García, quien dijo en un video que conocía a personas muy valiosas que vivían felices con un “sueldito” de 40 a 50 mil pesos.

“Lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad y que ya no se puede, como siempre lo digo, vino nuevo en botellas viejas. Entonces, qué pasada, había una especie de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas, se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo, el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad, era normal el que se utilizaran expresiones racistas, que no voy a repetir, porque era una falta de conciencia, así casi colectiva”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.