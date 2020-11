Denuncia contra Peña Nieto en FGR y presupuesto 2021 se aprobó sin ‘moches’, temas mañanera de AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este viernes 13 de noviembre del 2020.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó en claro que su administración no ha presentado ninguna denuncia contra Enrique Peña Nieto ni contra ningún exmandatario mexicano, pero tampoco detiene los procesos legales que están en curso.

“Por eso va a haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto”, dijo López Obrador en conferencia de prensa matutina.