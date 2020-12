La impartición de justicia en México y aumento al salario, temas en mañanera AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves 10 de diciembre del 2020.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) pidió acabar con los ‘vicios’ en la impartición de justicia en México.

“Lo más importante es que todos participemos, que todos denunciemos, que no se tolere la corrupción, que no se tolere la impunidad, y que todos ayudemos a limpiar el país de todas estas prácticas y vicios que vienen de lejos. Hay voluntad política para que se imparta justicia en el país, por eso se llevó a cabo un cambio, no venimos aquí a hacer lo mismo”, dijo Lopez Obrador en su conferencia de prensa matutina.