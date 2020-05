Video: Conferencia matutina de AMLO del 1 de mayo 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del viernes 1 de mayo 2020

AMLO lamenta la muerte del cantautor Óscar Chávez por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la muerte del cantautor Óscar Chávez, quien murió ayer jueves 30 de mayo en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE a causa del coronavirus COVID-19.

‘Por ti’, de Óscar Chávez, suena en la mañanera de AMLO

“Por ti, yo dejé de pensar en el mar; por ti, yo dejé de fijarme en el cielo; por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar”, fue la primera estrofa que se escuchó en el cierre de la “mañanera” del mandatario mexicano.

AMLO anuncia los 5 lugares más afectados por coronavirus en México

Andrés Manuel López Obrador informó que la Ciudad de México y Cancún, así como los estados de Tabasco, Sinaloa y Baja California, son los más afectados por el coronavirus COVID-19 pues hay altos niveles de infección y están en el momento más crítico, por lo que se redoblarán los esfuerzos del sector sanitario.

Ciudadanos de escasos recursos pueden acudir a hospitales privados: AMLO

López Obrador afirmó que toda la población que requiera atención médica, no relacionada con la pandemia del coronavirus, puede dirigirse a hospitales privados, incluso quienes no tienen seguridad social y los de más bajos recursos.

Refirió que desde hace una semana, estos nosocomios están disponibles para tratar cualquier padecimiento que tengan los mexicanos derechohabientes del IMSS y del ISSSTE y los que no tienen seguridad social, el 50 por ciento de la población.

Momento cumbre del coronavirus en México será el 6 de mayo: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, detalló que de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 6 de mayo, es decir la próxima semana, la pandemia del coronavirus COVID-19 alcanzaría su pico máximo de transmisión.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López-Gatell expuso que de acuerdo con los contagios y muertes relacionadas con la nueva infección, se pudo observar que la pandemia actúa en diferentes momentos en cada estado del país.

Salud reporta saturación de hospitales de alta especialidad en CDMX por coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que los institutos de alta especialidad de la Ciudad de México, como el de Nutrición y de se Enfermedades Respirartorias, están saturados en su capacidad para atender casos de coronavirus COVID-19.

Con información del Gobierno de México.

RAMG