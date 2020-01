Video: Conferencia matutina de AMLO del 27 de enero 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este 27 de enero de 2020.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield Padilla informó que en la gasolina regular, el precio más alto, con el margen más alto, se detectó en Hidrocarburos y Gasolinas de León, en León, Guanajuato, y el más económico en Centro, Tabasco, en las Estaciones de Servicio Auto.

El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, informó este lunes que en la verificación semanal que se realiza a gasolineras se detectó nuevamente la presencia de una especie de “gusanos” colocados en bombas despachadoras que permiten dar menos litros a los consumidores.

En la conferencia matutina presidencial, presentó el informe semanal “Quién es quién en el precio de la gasolina” y reveló el caso de una gasolinera en Gómez Palacio, Durango, donde se encontraron los manipuladores tecnológicos, conocidos también como “rastrillos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de no insistir en solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), los datos biométricos de los ciudadanos.

Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral yo le instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés en controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona”, dijo el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.