Video: Conferencia matutina de AMLO 26 de febrero de 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del miércoles 26 de febrero de 2020.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó, en compañía del sector empresarial, el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana con el que se busca restablecer la confianza entre gobierno y ciudadanos que tengan algún negocio o empresa y acabar con las extorsiones por parte de inspectores.

La aplicación de la ley de confianza ciudadana va a convertirse en práctica cotidiana y es procedimiento importante que parte de la confianza lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, empresario, contribuyente, que el ciudadano no sea visto como un delincuente en potencia”, dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay pactos de silencio con la delincuencia organizada y que se trabaja para que los jóvenes no caigan en ese tipo de prácticas.

Señaló que el 60 por ciento de los casos de personas asesinadas se encontró que estaban bajo la influencia de las drogas y el alcohol.

Como parte de la campaña contra las adicciones, el presidente López Obrador, informó que se está analizando la posibilidad de realizar una exposición sobre drogas sintéticas en el Zócalo capitalino.

En la exhibición se mostrarían fotografías sobre los laboratorios clandestinos que han sido desmantelados por las fuerzas armadas y en los cuales se producían distintas drogas químicas, además, también se considera exponer los trajes especiales que son utilizados para desmantelarlos.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no ha presentado alguna denuncia contra las mujeres que protestaron la semana pasada frente Palacio Nacional y que pintaron las puertas de este recinto.

El Gobierno Federal siempre garantizará el derecho a manifestarse de la ciudadanía y que no caerán en ninguna provocación, enfatizó.

Nos pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, hay libre manifestación de las ideas, y que cada quien asuma su responsabilidad”, señaló.

El presidente de México rechazó la aplicación de la pena de muerte como alternativa para disminuir la violencia e inseguridad.

Yo no creo en la pena de muerte. No creo que sea una alternativa. Creo en el ser humano, considero que no sea una solución lo de la pena de muerte”, reiteró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Estoy a favor de la paz y la justicia, estoy convencido que el ser humano es bueno por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar conductas antisociales. Los mexicanos somos buenos, no nacemos malos, son las circunstancias y lo tengo probado”, afirmó.