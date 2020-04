Video: Conferencia matutina de AMLO del 1 de abril 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 1 de abril de 2020.

Con información de redes sociales del Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)aseveró, durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, que México tiene un equipo de expertos de primer nivel para enfrentar la crisis sanitaria desencadena por la epidemia del coronavirus COVID-19.

El mandatario federal pidió a los mexicanos conocer los perfiles de cada uno de los expertos que están al mando y que conducen la estrategia para frenar el contagio.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no se pueden condonar impuestos a las empresas como una alternativa para superar una crisis económica que podría provocar el coronavirus COVID-19, porque esta medida afectaría a los programas sociales.

Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta o que se reduzca que va a significar eso menos ingresos, menos recaudación, y de donde vamos a sacar para darle a los adultos mayores a las niñas con discapacidad, a los campesinos, para otorgar créditos a las empresas familiares”.

Los directivos de la compañía Constellation Brands llegaron a un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que los ciudadanos de Mexicali, Baja California, votaron en contra de que se construyera una planta cervecera en ese municipio.

Fue buena la reunión, había dos posibilidades; una era ir a tribunales; la otra, la vía de la conciliación y ellos aceptaron la vía de la conciliación, el acuerdo, y eso es algo positivo. Les informamos que era una decisión tomada por los ciudadanos, que no se podría operar la cervecera y se respeta la voluntad de las personas”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá intervenir ante posibles abusos de empresas que se cometan durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos, así está en la ley, dijo.