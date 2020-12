Conferencia por el coronavirus en México del 9 de diciembre de 2020

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del jueves 9 de diciembre de 2020, que México ya alcanzó las 111 mil 655 muertes por COVID-19.

Los casos confirmados alcanzaron 1 millón 205 mil 229 y los negativos 1 millón 490 mil 180.

Los casos sospechosos sin muestra se sitúan en 206 mil 514, los sospechosos sin posibilidad de resultado en 139 mil 054 y los sospechosos con posibilidad de resultado en 45 mil 528.

Hasta el momento se han realizado un total de 3 millones 986 mil 510 pruebas, de las cuales el 42% ha arrojado resultados positivos.

Casos estimados

Los casos estimados serían de 1 millón 379 mil 463, de los cuales 75 mil 391 seguirían activos.

Las personas recuperadas ya alcanzaron las 889 mil 168.

¿Por qué personas menores de 18 años no serán vacunadas contra COVID-19?

La vacuna contra el COVID-19 ha traído esperanza a nivel mundial para poder controlar la pandemia que sorprendió al mundo; sin embargo, en México, el programa de vacunación establecido por el gobierno ha dejado algunas preguntas y una de ellas es… ¿por qué no se vacunarán a personas menores de 18 años? Hugo López-Gatell respondió.

En la conferencia vespertina sobre el coronavirus que el gobierno de México realiza diariamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud López-Gatell señaló que las personas menores de 18 no serán vacunadas por cuestiones de ética y legalidad.

“Nadie en este momento podría, ética y legalmente, autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años”, aseguró el subsecretario.

De acuerdo a Hugo López-Gatell, las pruebas de inmunidad y seguridad realizadas en las diferentes vacunas que se han desarrollado no han sido probadas de forma directa en personas menores de 18 años.

Sin embargo, el hecho de que las personas por debajo de los 18 años no sean vacunadas por el momento no significa que no estén protegidas, pues en cierto momento se alcanzará el umbral de la llamada “inmunidad de rebaño”.

“Seguramente, para el momento que hayamos vacunado a todos los que tienen más de 18 años, habremos alcanzado el umbral de inmunidad de rebaño; es decir, el porcentaje de personas inmunes necesarias para que la transmisión sea mínima o nula”, destacó López-Gatell.

La vacuna contra el COVID-19 en México se aplicará a las personas dependiendo su edad, siendo el primer grupo de personas mayores.

Pese a la aclaración sobre las personas que no recibirán la vacuna, Gatell no descartó que para 2021 ya se hayan publicado resultados sobre ensayos clínicos que muestren el perfil de seguridad y eficacia de diferentes vacunas que permitan aplicarlas en un futuro.

Con información de la Secretaría de Salud

JPG