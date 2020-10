Conferencia por el coronavirus en México del 14 de octubre de 2020

Las autoridades de salud dieron a conocer, la noche del miércoles 14 de octubre de 2020, que México ya alcanzó los 84 mil 898 muertos por COVID-19.

Los casos confirmados alcanzaron los 829 mil 396, mientras que los negativos los 987 mil 457.

Los casos sospechosos sin muestra se sitúan en los 175 mil 134, los sospechosos sin posibilidad de muestra en 93 mil 902, mientras que los sospechosos con posibilidad de resultado en 41 mil 778.

Hasta el momento se han realizado un total de 2 millones 127 mil 667 pruebas, de las cuales el 38% ha arrojado resultados positivos.

Los casos estimados acumulados se situarían en 963 mil 820, de los cuales 41 mil 008 seguirían activos. Las defunciones estimadas alcanzarían las 96 mil 551.

Las personas recuperadas alcanzan las 603 mil 827.

Al inicio de su comparecencia, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, rechazó quitarse el cubreboca para hablar en la tribuna del Senado de la República, pues aseguró que cuando se regrese a las clases presenciales se contempla su uso obligatorio.

“Si gusta quitarse el cubreboca, para que pueda expresarse mejor y pueda expresarse con mayor nitidez, el cubreboca”, dijo Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado.

“Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto, lo que sucede es que las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubreboca obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, indicó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.