Conferencia por el coronavirus en México del 12 de octubre de 2020

El número de casos confirmados ascendió a 821 mil 045, mientras que los negativos a 975 mil 299.

Los casos sospechosos sin muestra se situaron en 172 mil 690, los sospechosos sin posibilidad de resultado en 94 mil 049, mientras que los sospechosos con posibilidad de resultado en 30 mil 325.

Hasta el momento se han realizad un total de 2 millones 093 mil 408 pruebas, de las cuales el 37% ha arrojado resultados positivos.

Los casos estimados acumulados alcanzarían los 949 mil 722, de los cuales 36 mil 275 seguirían activos. Las defunciones estimadas serían 95 mil 516.

Las personas recuperadas ya alcanzan las 597 mil 991.

Los niños de cualquier edad pueden contraer el virus que provoca el COVID-19, incluso, los que no han nacido, pues en México va en aumento las cifras de neonatos contagiados.

Nancy de 33 años estaba embaraza de su tercera hija, el 30 de julio de 2020 nació Renata en el Instituto Nacional de Perinatología.

“Me hacen la prueba un día antes y me llaman por la tarde para darme los resultados y sale positivo, para mí fue sorpresivo porque pues yo había mantenido todas las medidas de seguridad en casa, no tenía ningún síntoma, cuando nace, me dicen que le hacen la prueba en líquido amniótico para ver si ella esta contagiada, me avisan que también salieron positivos, entonces que ella también tiene COVID”, dijo Nancy, mamá con COVID-19.