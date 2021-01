Conferencia por el coronavirus en México del 30 de diciembre de 2020

Las autoridades de Salud dieron a conocer, la noche del miércoles 30 de diciembre de 2020, que México ya suma 124 mil 897 muertos muertos por COVID-19.

Los casos confirmados llegaron a 1 millón 413 mil 935, mientras que los negativos a 1 millón 779 mil 053.

Los casos sospechosos sin muestra se situaron en 222 mil 644, los sospechosos sin posibilidad de resultado en 142 mil 484 y los sospechoso con posibilidad de resultado en 38 mil 819.

Hasta el momento se han realizado un total de 3 millones 596 mil 935 pruebas, de las cuales el 41% ha arrojado resultados positivos.

Los casos estimados llegarían a 1 millón 597 mil 072, de los cuales 74 mil 737 seguirían activos.

Un total de 1 millón 066 mil 771 personas se han recuperado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó, durante su acostumbrada videoconferencia, que se aplicará la máxima sanción administrativa y penal contra quienes buscan ingresar a la lista de los trabajadores de la salud que serán vacunados contra la COVID-19.

Esto luego de que supuestos integrantes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México intentaran ingresar a la fuerza a uno de los puestos de vacunación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del COVID, genere alguna influencia, o que por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud Federal. He dado instrucciones a la Secretaria de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas. He pedido, directamente, a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que se dé el castigo máximo que se tiene que dar por un tema penal, no lo vamos a permitir. Aquí se es justo o se es justo y aquí la justicia va primero para los que han dado hasta su vida por salvar a las personas que tienen COVID”, declaró Sheinbaum Pardo.