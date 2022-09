Video: Colectivos LGBTTTIQ+ protestan contra transfobia en la UNAM

No mamen que no me digan que esto es una “opinión”. Esto es transodio. No se debate.

El comunicado del CT @filos_unam quedó muy tibio porque seguimos recibiendo mensajes de odio en los baños y se justifican con que no es odio, son “opiniones.” pic.twitter.com/bRi2ENfipu

— ‍⚧Nahui•Ellx/Elu/Él/Ele‍⚧ (@murcipeloncitx) August 30, 2022