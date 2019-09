Coalición encabezada por EU lanza 36 toneladas de bombas en isla de ISIS

Aeronaves de las fuerzas iraquíes y la coalición internacional que combate al yihadismo en Siria e Irak lanzaron más de 36 toneladas de bombas contra una isla de la provincia septentrional iraquí de Saladino que se había convertido en refugio del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

La operación, llevada a cabo por las tropas de la coalición liderada por Estados Unidos y las unidades antiterroristas iraquíes, tuvo como objetivo la isla de Qanus, “un refugio seguro y un importante punto de tránsito para el EI”, informó en su cuenta de

Twitter el Comando Central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Un video difundido en esta red social por el portavoz de la coalición, coronel Myles B. Caggins III, muestra un gran número de impactos en cadena que cubren toda la superficie de una isla fluvial en el río Tigris y a oficiales observando el resultado desde la distancia.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) September 10, 2019