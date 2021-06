Video: Captan cocodrilo en playas de Puerto Escondido, Oaxaca

Te recomendamos: Muere paciente con sospecha de ‘hongo negro’ en Oaxaca

El reptil fue fotografiado y video grabado por bañistas que se encontraban en la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades, que se trasladaron a la playa Bacocho, con la finalidad de capturarlo.

Sin embargo, cuando el personal de Protección Civil arribó al lugar, el cocodrilo ya se había adentrado al mar, donde desapareció.

De acuerdo con las autoridades, la presencia del cocodrilo llamó la atención de las personas que se encontraban en el lugar, pero por fortuna, no se reportaron incidentes que los hubieran puesto en peligro.

“Aquí en Puerto Escondido hay mucho turista, mucha gente que no es local, no sabe qué hacer en este tipo de casos, van con su perrito y piensan que el animal pues no les puede hacer nada, y pues la recomendación es no acercarse, no apedrearlo, no tratar de incomodarlo pues, ya que este animal puede atacar en cualquier momento”, agregó.