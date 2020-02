Video: Captan asalto en barbería de Iztapalapa, en CDMX

En la Ciudad de México, un video captó el momento en el que los clientes de una barbería son asaltados, en el barrio San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa.

En las imágenes se observa cómo los dos sujetos entraron al lugar y en menos de un minuto despojaron de sus pertenencias a todos los que estaban ahí.

Una vez cometido el crimen, salen del local como si nada hubiera pasado.

Tras la reciente alza en el número de robos cometidos en contra de automovilistas sobre importantes vías de la Ciudad de México, particularmente sobre Periférico Sur, en el que grupos de delincuentes aprovechan el tráfico para despojar a las personas de sus pertenencias, un nuevo video circuló en el que uno de los presuntos delincuentes amenaza a un repartidor de comida rápida por un aparente incidente vial.

En Punto, tuvo acceso al video en el que se observa a un hombre, quien viaja a bordo de una motocicleta con una mujer, insulta, roba y golpea al repartidor; la información obtenida revela que los asaltantes graban con sus teléfonos personales cometiendo estos delitos y, posteriormente, lo suben a sus redes sociales en donde presumen sus actos, únicamente, por diversión.

-A ver, güey, este puto casi me tira, hay que poner las direccionales, mi chavo, ponga direccionales, mi chavo; güey, traigo a mi chava… a ver, traes una pizza, a ver, ¿nada para mí? a ver, invítame una pizzita”.

-Pero no traigo nada, es del cliente de aquí”.

-Dame tu pizza, tengo hambre, dame tu pizza o, al chile, te balaceo”.

– Pero – ¡Dame tu pizza o te balaceo, mi chavo!, Deme su pizza, deme su pizza -Ahí está”.

-Miren, una pizzita me invitó mi carnal; toma, amor… ¿eh? porque casi me tiras, pinche baboso; me invitó una pizza, mi carnal.