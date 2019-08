Video: así se vivió el enfrentamiento de 2015 en Apatzingán, Michoacán

Luego de que se diera conocer la detención de seis policías federales en la Ciudad de México por estar presuntamente involucrados en el enfrentamiento de 2015 en Apatzingán, Michoacán, en su momento, las autoridades atribuyeron las muertes a un fuego cruzado entre civiles armados, pero en noviembre de ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que policías federales habían cometido violaciones graves a los derechos humanos y al menos una ejecución extrajudicial.

El 22 de diciembre de 2014, un grupo de civiles armados, integrantes de ‘Los Viagra’ tomaron el palacio municipal de Apatzingán para exigir el retiro de las fuerzas federales, dos semanas después, la madrugada del 6 de enero de 2015, comenzaron a recibir reportes, vía radio, de que militares y federales los querían desalojar.

Por medio de la frecuencia radial, una voz no identificada les dio la orden de disparar a presuntos federales que vestían de civil, sin embargo, otra voz canceló la orden.

Voz: Dispárenles, andan de civil, no tengan miedo de partirles su puta madre, no tengan miedo, ellos no pueden disparar, ellos no pueden disparar, ni pegarles ni nada, ustedes agárrenlos a putazos y ellos no tienen porque levantar una mano, ellos no lo tienen permitido, ellos no tienen permitido hacer.

Voz: ¿Tú quién eres para dar esa orden, cabrón? ¿Tú quién eres?

Voz: Ese güey que esta dando la orden es de los ‘Templarios’, a la verga, no le crean a ese pendejo que esta hablando ¿ok? ¿por qué da la orden? ¿por qué la va a dar?

Voz: Eso es mentira, señores, ese es un Templario.

Voz: Aquí las órdenes son de ‘El Botos’ o del ‘Coruco’, ya saben quienes son los comandantes, ya nos conocen la voz.