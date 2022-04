Video: Así fue el instante en que tráiler impactó 16 vehículos en Comitán, Chiapas

En Chiapas, un tráiler cargado con sacos de cal impactó por alcance a 16 vehículos que circulaban por el boulevard Belisario Domínguez, en la entrada a la ciudad de Comitán de Domínguez.

N+ te recomienda: Choca tráiler contra dos autobuses en la México-Puebla

Presuntamente, el chofer se quedó sin frenos y fue imposible evitar el impacto.

Algunos testigos señalaron que el tráiler circulaba a gran velocidad y el chofer no pudo controlar la unidad impactando a vehículos del transporte público y particulares que se encontraban en el lugar.

Reportero: ¿Hubo fallecidos en el accidente?

“No, no, no, no, nada más pérdidas materiales, los lesionados que se tienen, politraumatizados y policontundidos, pero con un diagnóstico estable”, respondió Mariano González, delegado de Protección Civil Comitán.