Video: Así detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero

Este viernes 15 de julio de 2022 el narcotraficante Rafael Caro Quintero, de 69 años, fue detenido por una célula de la Marina Armada de México en un predio serrano del poblado de San Simón, en Choix, Sinaloa.

Vestía de mezclilla, una chamarra color caqui y tenía el cabello teñido de negro; según la Marina, fue un perro bloodhound, de nombre Max, el que localizó a Caro Quintero entre matorrales.

La Marina indicó que la detención se dio gracias a trabajos de campo y gabinete, realizados desde su liberación en 2013.

En el portal del Registro Nacional de Detenciones se informó que la captura ocurrió a las 12:50 horas y que su estatus era de “traslado”.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, confirmó que buscarán la extradición inmediata y señaló: “no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Caro Quintero”.

Caro Quintero fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México y por la noche fue llevado al penal de máxima seguridad de el Altiplano.

En noviembre de 1984, el Ejército irrumpió en un predio conocido como el Búfalo, del municipio de Allende en Chihuahua, ahí realizó el decomiso más grande de mariguana en la historia de México.

Según registros oficiales, fueron 10 mil toneladas, cuya propiedad fue atribuida al narcotraficante sinaloense, Rafael Caro Quintero.

El golpe en el Búfalo se atribuyó a información entregada por la DEA a través del agente norteamericano Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

El 8 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara, fundado en los años 80 por Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo.

En abril de 1985, Caro Quintero pisó la cárcel tras haber sido capturado en Costa Rica.

Se le imputó el homicidio de “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear.

“¿Tuviste algo que ver tú con la muerte de Camarena Salazar? negativo, esa persona nunca la vi ni la conocí, ni nada, no tuve nada que ver yo con ¿homici…?, ¿cómo? homicidio de Camarena… no, no tengo nada que ver yo, ni el señor Ernesto tampoco, es pura mentira, puro falso”, dijo Caro Quintero el 4 de abril de 1985.