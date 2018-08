VIDEO: Asaltos cometidos en la CDMX que son virales

Esta semana te presentamos algunos videos de asaltos cometidos en calles de la Ciudad de México y estado de México. Las grabaciones fueron difundidas a través de redes sociales. Está es una recopilación de algunos de estos robos. El jueves, en el municipio de Ecatepec, ocurrió un asalto a una panadería en Vicente Guerrero, en la colonia Jardines de Cerro Gordo.

El video muestra cómo los sujetos armados bajan de una camioneta y amagan a una familia que se encontraba afuera del local, ingresan al establecimiento y cometen el robo.

Finalmente, los delincuentes huyen con una pantalla, celulares y dinero en efectivo.

En tanto, en la delegación Gustavo A. Madero, fue grabado un asalto a transeúnte en la avenida Victoria Oriente y Obsidiana en la colonia Estrella una mujer caminaba cuando un sujeto bajó de un vehículo compacto color rojo que estaba estacionado. En cuestión de segundos, el ladrón le arrebató la bolsa, la tiró al suelo y escapó en el automóvil. Esto ocurrió el 30 de julio.

También el pasado 30 de julio, en la delegación Coyoacán, fueron captados en video dos presuntos ladrones de autopartes en la colonia Pedregal de Santa Úrsula. Los delincuentes arrancaron la puerta trasera y los faros de una camioneta que estaba estacionada en la calle San Julio entre San Gonzalo y San Hermilo. Tras cometer el robo escaparon.

En la delegación Cuajimalpa, ocurrió otro asalto a plena luz del día, en la avenida Veracruz, en la colonia Contadero. En la grabación se observa cómo al menos cinco sujetos con pistola en mano roban a los automovilistas que se encuentran detenidos por el tráfico en la zona.

Y en redes sociales también circuló un video del asalto a un automovilista en la delegación Miguel Hidalgo. Esto ocurrió el pasado miércoles. Un sujeto armado se acerca al vehículo que está estacionado sobre la avenida Felipe Carrillo Puerto y mar de Japón en la colonia Popotla.

Tras amagar al automovilista, le roba sus pertenencias y escapa. Autoridades informaron que tras un operativo el presunto ladrón fue detenido.

AUMENTA NÚMERO DE ASALTOS A AUTOMOVILISTAS EN CDMX

Estos asaltos se registran todos los días en avenidas de la Ciudad de México. Muy pocos son denunciados ante el Ministerio Público.

“Es fundamentalmente en las horas pico donde aprovechan los asentamientos vehiculares, en donde estas personas actúan aprovechándose de que el vehículo está detenido y en un momento aprovechan para poder despojar a la gente de sus pertenencias”, dijo José Gil García, secretario de Información e Inteligencia Policial.

Datos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México revelan que la mayoría de los asaltantes son jóvenes, algunos de ellos menores de edad y viven muy cerca del lugar donde cometen el delito.

“Lo que hemos encontrado es que hacemos una detención, a la semana siguiente lo volvemos a encontrar en la calle, lo volvemos a detener, hemos tenido casos en donde tenemos detenciones de personas que la detenemos un día y al día siguiente ya la volvemos a encontrar robando y tenemos también ejemplos de personas que tienen no una, ni dos, ni tres, hemos llegado a encontrar hasta 12, 14 ingresos o reincidencias”, explicó José Gil García, secretario de Información e Inteligencia Policial.

Jorge ha sido asaltado en dos ocasiones, en una de ellas le presentó al Ministerio Público fotografías de sus asaltantes, no pasó nada.

“Iba circulando sobre circuito interior, llegando a la altura de ferrocarril de hidalgo, en el semáforo me interceptan unos chavitos, me sacan una pistola, me quitan el celular, la cartera, posteriormente al otro día fui a comprar mi equipo de celular, a recuperarlo y yo creo que estuvieron ocupando el equipo porque aparece la foto de los chavitos”, relató Jorge Torres, afectado.

De enero a junio de este año, la Procuraduría capitalina ha iniciado 67 carpetas de investigación por robo de objetos en autos, 16 de ellos cuando van en tránsito. Estas han sido principalmente en las delegaciones Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa.

“El caso de la delegación Iztapalapa que es la delegación que concentra la mayor cantidad de cámaras de toda la Ciudad de México y que no necesariamente ha funcionado de forma efectiva, la delegación Iztapalapa por ejemplo es la delegación que reportó en el segundo trimestre de este año el mayor número de robos con violencia”, precisó Ángel Serrano, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no ser víctima de este delito, las recomendaciones son las siguientes: no mandar mensajes de texto por teléfono celular, conducir con los vidrios arriba, no traer a la vista relojes, joyas ni artículos de valor en el asiento.

Con información de Bogdan Castillo

HVI