Captan en video asalto contra automovilista en Anillo Periférico, en la CDMX

En la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, captaron el momento en que dos sujetos asaltaron a un automovilista en el Anillo Periférico, a la altura de la Avenida Renato Leduc.

Te recomendamos: VIDEO: Mujer frustra asalto dentro de combi en Ciudad Nezahualcóyotl

Los hechos fueron grabados desde otro vehículo que circulaba por la zona.

En el video se observa que los presuntos ladrones aprovecharon el tráfico vehicular para cometer el asalto.

Nuestro reportero Alan Hernández conversó con la víctima, quien narró a detalle qué lo que sucedió ese día.

“El día de ayer venía yo circulando, aproximadamente a las seis de la tarde, por el primer piso del Periférico, rumbo al sur. Bajé en el entronque en la salida de hospitales a la lateral y antes de llegar a Renato Leduc, siguiendo por la lateral, tocó el alto, había vehículos delante de mí, por ese motivo detuve la marcha. En ese momento llegó un sujeto y con el arma dio dos golpes en el vidrio, o tres, y me dijo ‘tu reloj, tu celular, tu cartera’.

La víctima asegura que durante el hurto entregó todas sus pertenencias sin oponer resistencia.

“Yo le entregué un reloj Nivada, dos anillos de oro, una esclava de oro, así como mi esposa le entregó un reloj de la marca Gucci. Este sujeto venía acompañado de una persona, la cual no le vi arma, pero el que tenía yo de este lado, sí. El otro se acercó también, dio la vuelta frente al vehículo y una vez que les entregamos, le dije, bueno no tengo cartera. Se van por, pero se vuelven a regresar por atrás del vehículo y corren en sentido opuesto sobre la lateral del Periférico y más adelante, en ese sentido opuesto, hay un paso peatonal donde ya no pueden entrar vehículos y que eso los lleva a un lugar que le dicen Pueblo Quieto, entonces, por ahí es por donde ingresan y se dan a la fuga”, narró la víctima.