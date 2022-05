Video: Aplican ‘vacuna’ COVID-19 a menor, pero con jeringa vacía en Ecatepec

Fue captado el momento exacto en el que, a la menor Jade, le aplican la inyección de la vacuna contra COVID, pero sin el líquido, en un centro de vacunación en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El equipo de Noticieros Televisa buscó a la menor de edad quien, con permiso de su familia, platicó lo que ocurrió este miércoles en el módulo del Centro Cultural y Deportivo “Las Américas”, del municipio de Ecatepec.

“Cuando vi, venía una señorita con un cubrebocas rosa para vacunar a mi fila, entonces vacunó al de enfrente y vi que se regresó y en ese momento empecé a grabar porque yo quería mandar el video, de cómo me vacunaban, a mi familia, al grupo de mi familia, entonces ella se regresó, destapó la jeringa y me inyectó, pero yo no sentí que me entrara nada de líquido, entonces corté el video y empecé a ver el video, lo vi como 3 veces, lo vi, lo vi, lo vi y decía, pero es que no veo que entre nada”, relató Jade.

Al salir, Jade comentó a su padre lo ocurrido, pero fue al llegar a su casa cuando le mostró a su familia el video y decidieron regresar al módulo de vacunación.

“Al momento que mi niña me enseñó el video sí me angustió, porque yo me voy retirando de aquí muy tranquila, pensando que mi niña ya estaba vacunada, pero afortunadamente vimos el video, regresamos, le pusieron nuevamente la vacuna y todo, y ya… yo la verdad subí el video en redes y, lo comenté en un grupo de vecinos, que tuvieran cuidado, que le dijeran a sus niñas que revisaran la jeringa que estén pendientes”, señaló Rosalba Hernández, tía de Jade.

Tras hacerse viral el video en redes sociales, la Secretaría de Salud mexiquense emitió un comunicado en el que informó que: “Derivado de este hecho aislado, se separó de esta tarea a la enfermera y reitera su compromiso con la salud de las y los adolescentes mexiquenses, a quienes se vacuna contra el virus SARS-CoV-2”.

Las autoridades negaron que el incidente haya sido con una jeringa usada.

“No hay ningún riesgo de que una jeringa pueda ser utilizada una segunda ocasión, ni tantita posibilidad. Fue una jeringa nueva, porque toda la jeringa, posteriormente a que se aplica la vacuna, se desecha, las jeringas se rompen inmediatamente después de que se aplica la vacuna y se desechan en las bolsas correspondientes la aguja en los contenedores rígidos y la jeringa en la bolsa de basura municipal, entonces”, explicó Isaac Languren, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec.

Señaló que ante esta situación se modificó el protocolo de acceso, y a partir de este jueves se colocaron pancartas al exterior del centro de vacunación indicando que un adulto podía ingresar con el solicitante.

“Se autorizó que ingresara también los padres de familia para darle la confianza a la población y ellos puedan constatar que se está aplicando la vacuna a los menores. A lo mejor nos hacen un 15, un 20% más lentos la aplicación de la vacuna, sin embargo, se trata de que generemos la confianza en la población que la gente sepa que hacemos los procedimientos como se marcan, como se deben de hacer, que no tenemos absolutamente ninguna mala intención en ello, y que, desgraciadamente, se presentan errores humanos y que fue un error totalmente aislado, no se ha vuelto a presentar, no se ha presentado y estamos aquí para ganarnos la confianza nuevamente de la gente y estamos para eso, para servirles”, destacó Isaac Languren, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec.

Afirmó que el personal está capacitado y que, a la fecha, se han aplicado más de 3 millones y medio de vacunas en Ecatepec.

A un día de que le aplicaran correctamente la primera dosis de Pfizer, Jade no presenta mayores síntomas.

“Sí, no me hizo reacción, sólo me duele mucho el brazo, le pidieron una disculpa mi papá, me pidió que le mandara el video también de la inyección, nos marcó y le pidió una disculpa y cualquier cosa ahí va a estar a nuestras órdenes para que cualquier cosa que pasara, ellos se hacían responsables”, refirió Jade.

Con información de Farah Reachi

