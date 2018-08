Luis Videgaray se reúne con Marcelo Ebrard para coordinar transición en SRE

El canciller mexicano Luis Videgaray anunció a través de Twitter que se reunió la mañana de este lunes con Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de su cuenta de Twitter, Videgaray escribió que el propósito del encuentro fue coordinar un proceso de transición ordenado y eficiente en dicha secretaría por el bien del país.

En entrevista con Despierta con Loret, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se refirió a su relación con Luis Videgaray, con quien dijo tener una buena relación ya que ambas partes han entendido que es una transición, “tenemos que trabajar juntos porque está México de por medio”.

Al ser cuestionado sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reiteró que sí van avanzando, que hay puntos que vale la pena defender y que respaldan la posición que México ha tenido, porque está funcionando bien.

Vamos a ver, lo podemos lograr, por lo que se me dice, está avanzando bien. Es un optimismo cauteloso, yo no me atrevería a decir este mes lo vamos a tener, pero sí estamos avanzando en una posición compacta, desde el punto de vista de los intereses de México”, dijo.