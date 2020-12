Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, da positivo a COVID-19

Me acaban de informar que salí positivo en COVID-19. No tengo síntomas y me encuentro bajo supervisión médica. A distancia, seguiré coordinando las actividades de la Alcaldía #Azcapotzalco. Es importante que no bajemos la guardia y sigamos las indicaciones para detener contagios.

— vidal llerenas (@vidallerenas) December 15, 2020