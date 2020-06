“Vida Saludable”, nueva materia para ciclo escolar 2020-2021: AMLO

“Vida Saludable”, nueva materia para ciclo escolar 2020-2021, confirmó este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita al estado de Hidalgo.

Dentro la escuela primaria, “Emiliano Zapata”, AMLO supervisó las obras de mejora que se realizaron al plantel como parte del programa “La escuela es nuestra”, tales como una barda perimetral, la colocación de loseta a los salones y el mejoramiento de los baños.

El evento fue cerrado en atención a medidas sanitarias.

Desde el exterior de la escuela, los pobladores que no guardaron sana distancia entre sí, trataron de escuchar las palabras del jefe del Ejecutivo, quien así correspondió a su interés.

“Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en San Agustín Tlaxiaca. Muchas gracias por sus muestras de apoyo, de solidaridad. Por la pandemia no podemos estrechar las manos, abrazarnos, tenemos que guardar la sana distancia, pero nos seguimos queriendo como siempre, porque amor con amor se paga”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, detalló que a partir del próximo ciclo escolar en las escuelas de educación básica habrá una nueva materia denominada “Vida Saludable”, que busca que los niños mexicanos mejoren sus hábitos para alimentarse.

Es necesario mejorar hábitos desde la infancia y a lo largo de toda la vida. Comer mejor, dijo el presidente, es una de las lecciones que ha dejado la epidemia de Covid-19.

Dio a conocer que para respaldar a la población de esta entidad, este año se aplicará aquí el programa “Sembrando vida”, con el que se daría empleo permanente a 10 mil sembradores.

Enfatizó que la misión de su gobierno es ayudar a los que menos tienen.

“Hay quienes no están de acuerdo con este planteamiento, pero los vamos a ir convenciendo, vamos a persuadir que lo mejor es atender a los que más lo necesitan, que no tenemos por qué endurecer nuestros corazones, hay que darle la mano al que se quedó atrás para que empareje que se vayan muy lejos con ese cuento de que, si les va bien a los de arriba, les va ir bien a los de abajo. No, ¿para qué está el Estado entonces? El Estado está para apoyar a los que más lo necesitan”, dijo AMLO.