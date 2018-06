Venezolanas, víctimas de explotación sexual, narran cómo llegan a México

En el último año, cinco escorts, dos de ellas venezolanas, han sido asesinadas en la Ciudad de México.

Cuatro venezolanas narraron a Noticieros Televisa que llegaron a México con engaños y promesas de empleo.

No me dejan salir, no como bien. Prácticamente me tienen drogada las 24 horas del día”, confesó Sofía, una joven venezolana víctima de explotación sexual.

Desde hace cinco años, se ha documentado la explotación sexual de jóvenes venezolanas en México.

Lilia y Esther conocieron a una mexicana en una discoteca de Caracas, en Venezuela. Fueron invitadas a viajar a la Ciudad de México. La supuesta amiga les pagó el boleto.

En Migración me preguntaron que a qué venía y yo les enseñé el mensaje, que venía a una boda de mi amiga”, narró Lilia, otra víctima de explotación sexual.

La otra mujer, Esther dijo que cuando se subió al vehículo, rumbo al aeropuerto, la amiga “empezó a decirme que tenía que pagar los boletos, que tenía trabajar como diva”.

Luna es otra joven venezolana engañada. Hace unos meses, la contactaron a través de las redes sociales; primero la trasladaron a Cuba.

Me dijeron que para poder entrar a Cuba tenía que decir que iba por cuestión de religión, de la santería”, reveló.

Luna fue enviada a una casa donde permaneció una semana.

Cuando entrara a México tenía que decir que iba al mercado de Tepito a comprar mercancía, para regresarme a Cuba otra vez”, comentó.

Luna arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México creyendo que había sido contratada para cuidar a menores de edad.

El comisario José Antonio Vega Michaca, titular de la División de Investigación de la Policía Federal, explicó que a las mujeres “les retienen el pasaporte y les hacen saber que tienen una deuda, la cual tienen que empezar a pagar mediante ciertas actividades”.

La joven Luna mencionó que le quitaron su pasaporte “y me dice que yo tengo una deuda con ella de 96 mil pesos, que yo iba a trabajar con ella de dama de compañía”.

El caso de Sofía es similar. Una amiga venezolana la contacto desde México, a través de las redes sociales, le dijo que trabajaría como modelo. Le mando el boleto de avión e instrucciones para pasar sin contratiempos el área de Migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Me dijo que al llegar al Aeropuerto tenía que pasar por la cabina 16, que no tenía que dar ningún tipo de información y no decir nada. Simplemente que dijera que iba de parte de Jafed, que ya ellos sabían que cómo era toda la cosa ahí”, indicó.

La venezolana no tuvo problemas para salir del Aeropuerto, la supuesta amiga, de nombre Fabiana, y su pareja la llevaron a comprar ropa de lencería. Era el 15 de noviembre de 2017.

Luego de que salimos de ahí, me llevaron directamente a Tepito a comprarme las sandalias de variedades y las extensiones”, señaló.

Después, Sofía fue llevada a un departamento.

Fabiana me dijo: ‘Necesito que me entregues el pasaporte y el boleto’. Yo le pregunte para qué y me dijo que lo necesitaba para hacerme un papeleo, para que me pudieran dar un permiso más legal aquí en la Ciudad de México”, detalló Sofía.

La noche del mismo día que llego a México fue trasladada a un bar. Le dijeron que vistiera la ropa que habían comprado, para la sesión de modelaje.

Cuando paso veo a todas las mujeres desnudas… A lo que vienes a trabajar es a esto me dijo y no te queda más opción, porque tienes que pagar lo que ya ellos ya invirtieron en ti”, agregó.

