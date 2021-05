Afectados por desplome en la L12 exigen a las aseguradoras indemnizarlos

Porfirio Ramírez es abogado de Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovani quien murió el pasado 3 de mayo durante el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. el abogado asegura que hasta el momento ni las autoridades ni las compañías aseguradoras se han acercado a la familia.

“Lo que me refiere la mama es que no ha sido así. no estamos pidiendo más que se aplique el seguro, algo que tiene derecho el usuario, lo que vamos a hacer inmediatamente es solicitarle al sistema de transporte colectivo metro con copia para la jefa de gobierno aplique el seguro el cual tienen contratado para indemnizar tanto en el daño material como moral en este caso a los deudos”, dijo Porfirio Ramírez, de la Fundación Justicia para el que Menos Tiene AC.