Víctimas de “montadeudas” relatan días de terror tras descargar app de préstamos inmediatos

A María le ha tocado vivir días de terror al ser víctima de los ciberdelincuentes que operan a través de aplicaciones de préstamos para obtener dinero fácil a cambio de no revelar información personal, que obtienen en el momento en que se descarga la aplicación y se da acceso a toda la información personal.

“Me dijo que el 23 de junio, un depósito de mil pesos, le tome captura y le mande y le dije que no tenía ningún depósito de los mil pesos, que si no se lo regresaba en una hora que iban a ser 2500, le dije que por qué, que si no era antes de las 4 eran 10 mil y si no van a ir los colombianos por ti y toda tu familia”, relató María, víctima de “montadeudas”.

Les llaman “montadeudas” y marcan durante la madrugada, Maria se ha salido de su casa ante el temor de que los delincuentes lleguen por ella.

“Me dijo que a las 8 y media de la noche iban a llegar por mí, no llegó nadie, para mañana en la mañana me dijo que si no depositaba 10 mil a mi papá se lo iban a llevar de su trabajo porque ya sabían dónde trabajaba él, y le mando la captura, de que no tenía nada de los mil pesos, pero dice que no, que quiere 10 mil pesos”, explicó María.

Durante el día no deja de pensar en la supuesta deuda, sus manos tiemblan cada que suena su teléfono o le llega un mensaje.

Lo que le sucede a María, le está pasando a muchas personas

Con la pandemia tuvo sus mayores picos, cuando muchos necesitaron dinero por perdidas de empleo y cayeron en estas aplicaciones que prestan dinero sin mayor requisito que sus datos personales, como NomiCredy, que es de donde le marcan a María.

El usuario da acceso a su información, sus fotografías, contactos e incluso contraseñas de correos electrónicos o bancos.

“Estas amenazas ejercían tanta presión puesto que el ciudadano para poder obtener el préstamo proporcionaba su identificación por ambos lados, con la foto, ya tenían su dirección, entonces sí pueden llegar a mi casa, se hacen pasar con organizaciones criminales y demás para ejercer presión, pero hasta el momento no hemos tenido ningún reporte en donde se haya detectado algo más, únicamente queda en la extorsión y la amenaza”, dijo Sandra García, de la policía cibernética de la SSC-CDMX.

Investigan 80 aplicaciones de préstamos inmediatos

La policía cibernética de la Ciudad de México tiene el registro de 80 aplicaciones de préstamos inmediatos que están siendo investigadas.

Pero todos los días unas se dan de baja unas y otras aparecen con distinto nombre. Al Consejo Ciudadano también han llegado reportes como el de María.

“Estoy recibiendo muchas llamadas y no me dejan en paz”

“Y estoy recibiendo muchas llamadas, no me dejan en paz, desde tempranito están molestándome, son amenazas por Whats, el ultimo que dijeron es que le dijera a mi hijo que pagara el dinero, dije no y me mandaron su credencial de elector de mi hijo, ya son cuatro y cinco días no sé cuánto llevo, señorita”, relató víctima de extorsión.

Los ciberdelincuentes generan pánico para que las personas entreguen dinero y los montos cada vez son más altos.

“Tenemos identificadas alrededor de 80 aplicaciones de las cuales se ha hecho lo conducente para solicitar la baja… se han emitido varios comunicados hacia la ciudadanía, pero a pesar de los esfuerzos siguen aumentando las víctimas de esta situación”, aseguró Sandra García, de la policía cibernética de la SSC-CDMX:

Desafortunadamente estas aplicaciones no están reguladas por ninguna autoridad financiera. Por eso operan con tanta facilidad.

El Consejo Ciudadano publico una lista de 127 empresas que ofrecen créditos que están por debajo del mercado.

La única solución es que antes de descargar una aplicación de este tipo, recuerde lo que le sucede a María, antes de que entregue su información a ciegas.

Porque no hay ninguna aplicación segura, fuera de las bancarias, que preste dinero tan fácilmente.

“Ayer cuando me dijeron que a las 8, a las 7:40 y lo único que hice es tomar un suéter y salirme para las calles de arriba de mi casa, me encontré a un pariente y me dijo no tengas miedo, son extorsiones que te hacen, le dije estoy sola en la casa y me da miedo”, dijo María, víctima de “montadeudas”.

Con información de Guadalupe Madrigal

