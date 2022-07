Víctima de trata logra escapar y busca reunirse con su hijo de 11 años

Este sábado 30 de julio se conmemorará el Día Mundial contra la Trata de Personas. Tan sólo en México de 2015 a 2021 se han registrado 5 mil 164 víctimas de trata. A nivel mundial, en 148 países se han detectado y denunciado alrededor de 50 mil víctimas, aunque se cree que la cifra es mucho mayor.

Las mujeres y niñas son los principales objetivos de la trata de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, de cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial, aproximadamente cinco son mujeres adultas y dos son niñas.

Margarita es madre de Rubit, una joven que en 2010, cuando tenía 18 años, fue víctima de trata. Durante dos años fue explotada sexualmente en Tlaxcala y Oaxaca. En 2012 se la llevaron a Estados Unidos, donde siguió siendo abusada, en 2014 logró escapar y ahora vive escondida en aquel país.

“Mi hija ya intentó quitarse la vida varias veces, me ha tocado hablar con ella por teléfono y verla, hablarle cuando está tirada en el piso, a lo mejor la gente nos juzga y nos dicen es que ya pasó mucho tiempo, pueden pasar muchos años más y mi hija creo nunca se va a recuperar”, destacó. Margarita García, madre de víctima de trata.

Hoy Margarita busca ayuda para que Rubit se reúna con su hijo Jonathan de 11 años, a quien tuvo mientras era explotada en México.

“Nos han estado vigilando, al niño ya intentaron quitárnoslo, cuando me lo dejó de un año el niño venía muy mal como golpeado, morado de todo su cuerpo”, refirió Margarita.

Cinco mil 164 personas son víctimas de trata en México, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México considera que la cifra real podría ser mayor tomando en cuenta que algunas de las 17 mil 930 desaparecidas en el país desde el año 2000 a la fecha podrían ser víctimas de redes de tratantes.

“No hay realmente en el país un proceso para reintegración social restaurar sus capacidades, su voluntad de ser, la reconstrucción individuo para que pueda obtener un empleo. Seguramente esta víctima va a volver a ser capturada, enganchada y revictimizada”, afirmó Mario Luis Fuentes, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM

“El tema de trata de personas es un tema creo que todos le tienen miedo a ese tema porque donde quiera que yo voy y les digo el tema de mi hija, me dicen sí te vamos a ayudar. Me toman la llamada una, dos veces y jamás me vuelven a contestar”, concluyó Margarita García, víctima de trata.