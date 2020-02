Víctima de abuso sexual en la CDMX relata su historia

El próximo viernes se definirá si es vinculado a proceso un taxista identificado como Miguel Ángel ‘N’, acusado de ser un violador serial que operaba con uno o varios cómplices cerca del Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa; una de sus víctimas relata lo que vivió.

El 20 de diciembre de 2018, Diana tomó un taxi rosa en la estación del Constitución de 1917 del STC en Iztapalapa después de las 9 de la noche, sin embargo, ella nunca pensó que quien lo conducía era un violador.

Este taxi así llegó de repente, yo le hice la parada y me hizo el viaje, le digo hacia donde, solo me responde el saludo y avanza, se fue por las calles que le dije, lo que se me hizo raro es que tenía protectores de sol en las ventanillas delanteras y nunca volteó, solo lo vi de perfil, llevaba la luz apagada, iba tranquilo, nunca sospeché nada, antes de llegar al domicilio yo voy preparando el dinero para pagarle y ya el taxista saca la pistola, me amenaza y me pide todas mis cosas”, relató Diana.

La víctima recordó que otro hombre salió de la cajuela por la parte interna del auto y la sometió con una pistola.

Solo me dijo que no intentara hacer nada, que no intentara escapar, ni gritar, que no me iba a hacer daño, que solo iban por mi dinero, les di todas mis cosas, intente abrir la puerta del taxi, pero ya no podía y el tipo que salió de la cajuela me agarró de mi hombro y me acostó hacia sus piernas”, contó la víctima.

Momentos después, dijo, pasaron a un cajero, la obligaron a retirar seis mil pesos y después la llevaron a un motel.

El taxista me violó y después me dejó en una colonia de Iztapalapa, desde entonces ha sido toda una lucha por acceso a la justicia, en algún momento un policía de Investigación me cuestionó por qué no grité, por qué no me escapé, pero yo no tuve la culpa de que eso me pasara”, expresó.

Miguel Ángel ‘N’, de 38 años de edad, fue detenido el 13 de septiembre pasado, acusado por al menos 10 mujeres de secuestro exprés, violación y robo.

Él lo que hacía era imponerles a ellas el acto sexual y después de eso las volvía a colocar en el coche, les pedía que se agacharan, y después de eso las trasladaba a otro lugar, les exigía que no voltearan a ver ni a él ni al taxi para que no pudieran después ubicar placas u otros datos y se retiraba”, mencionó Sayuri Herrera, abogada.

El lunes pasado, en los juzgados del Reclusorio Oriente, comenzaron las audiencias por la agresión sexual contra Diana. Colectivos feministas denunciaron lentitud en la integración de la carpeta.

Nosotras compañeras, comunes y corrientes, hemos tenido que hacer la investigación, investigar dónde fue el motel donde la atacaron, qué modelo de auto fue donde la subieron y el día de hoy estamos aquí no por gusto, sino porque sabemos que solo vamos a obtener justicia si nos movilizamos y luchamos”, dijo Paty Cruz, miembro del colectivo Libres y Combativas.

El próximo viernes se definirá si es vinculado a proceso.

Es de una mirada muy aguda, es una persona alta que se ve que tiene gran fuerza física para lograr imponerse a estas mujeres”, señaló la abogada. No sabemos si el otro, el cómplice, siga en las calles o esté detenido por otros crímenes”, mencionó Karla Torres, colectivo Libres y Combativas.

Con información de En Punto

TVR