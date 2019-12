Estudiante de secundaria, víctima de bullying, podría quedar ciego tras golpes de compañeros

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un menor de 14 años, víctima de bullying, está a punto de perder la vista por los golpes que le dieron sus compañeros de secundaria, durante el horario de clases

Que me paguen pues mis curaciones, mi medicamento que estoy tomando para que no suceda algo más“, dijo el menor agredido José Ángel Pérez Ocaña.

José Ángel, estudiante de la secundaria federal Rafael Ramírez, de Tuxtla Gutiérrez, fue golpeado por sus compañeros, quienes le provocaron el desprendimiento de retina y una hemorragia en la zona interior del ojo derecho.

Fue el día viernes como de 10:30 a 11.00, él estaba dentro de la escuela cuando le sucedió esto y yo no estaba en mi casa había ido a hacer un mandado, cuando me hablaron que mi niño me lo tenían ya lastimado“, narró María Rocío Ocaña Avendaño, madre de José Ángel.

La situación es crítica y la familia dice que no tiene el dinero para pagar la cirugía.

A pesar de que la madre del menor ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, no existe un responsable de lo ocurrido en horario de clases.

No hay director, no hay subdirector, no hay maestros 5 maestros atendiendo a toda la escuela y no tienen seguro. Un mes antes me lo agredieron ocho chamacos afuera de la escuela“, explicó María Rocío.