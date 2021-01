Viajeros que deseen ingresar a EEUU vía aérea deberán presentar prueba COVID negativa

La madrugada de este martes, Javier Garza, intentó abordar un vuelo a Los Ángeles, pero por no tener una prueba que acreditara su resultado negativo a COVID, no pudo hacerlo.

Te recomendamos: Joe Biden anuncia compra de 200 millones de dosis adicionales de vacunas COVID

“Pues habíamos bajado de un barco, estaba trabajando y me dijeron que según todo está bien, que podía volar, pero aquí quieren la prueba de 72 horas y no tengo la prueba de 72 horas”, dijo el pasajero Javier Garza.

Y es que, a partir del primer minuto de este 26 de enero, todas las personas que quieran ingresar por avión a los Estados Unidos deben presentar un comprobante de resultado negativo reciente, en la prueba de detección de COVID-19.

“Básicamente, la prueba que debe hacerse es una prueba que detecte el virus. Una prueba que pueda detectar si el pasajero tiene o no una infección activa. Es decir, los pasajeros pueden realizarse la prueba conocida como PCR o también pueden hacerse una prueba de antígenos. Las pruebas serológicas no serán aceptadas”, destacó la doctora Nirma Bustamante, directora de la Oficina en México de los Centros de Control.

En las aerolíneas solicitan a los pasajeros prueba negativa de PCR o de antígenos con una vigencia de 3 días antes de viajar.

“Sí traía una, pero decía ahí prueba rápida. Es lo que no entiendo, y aquí también me hicieron otra prueba rápida. No sé si sea nada más su sistema para ganar dinero o en verdad necesitaba otra”, destacó Emmanuel Garibo, pasajero con destino a Chicago.