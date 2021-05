El viacrucis de las víctimas y familiares de desaparecidos del accidente en la L12 del Metro CDMX

La Línea 12 del Metro CDMX transportaba a 177 mil personas diarias, ese fue el promedio en los primeros 3 meses de este año. A las 10:20 de ayer, poco más de cien personas viajaban a bordo de esos dos vagones, la mayoría regresaba a sus casas.

En medio del caos tras el desplome del metro, paramédicos atendieron y trasladaron a diferentes hospitales a decenas de pasajeros heridos, como este señor de 50 años que, cuenta, salió solo por la ventana de uno de los vagones.

Alejandro de 42 años de edad, también se arrojó por la ventana para salir del vagón después del impacto.

“Todo se oscureció y todo el polvo, de ahí ya no supimos, caigo encima de personas y me empiezan a golpear los tubos, nos empezamos a salir poco a poco por la ventana, la misma gente fue la que nos ayudó, corrió inmediatamente a brindarnos auxilio”, afirmó Alejandro.

Cientos de personas buscaban a sus familiares en medio de operaciones de rescate y traslados de ambulancias.

La familia Martínez reconoció en las noticias un auto prensado por el derrumbe. Era el de José Juan, que viajaba con su esposa sobre avenida Tláhuac.

Este martes, Efraín reconoció el cuerpo de su hijo en el Ministerio Público número 6 en Iztapalapa, su nuera permanece hospitalizada.

Alejandro Gómez también llegó al sitio, su esposa de 30 años de edad y su madre, de 50, quedaron prensadas. Horas después, sabría que su madre murió y que su esposa sigue en el hospital de Xoco.

En ese mismo punto, la señora Perla Bedolla buscaba con desesperación a su hijo Alejandro, de 21 años de edad.

Después de varios minutos de pasar entre camillas con heridos, respiró aliviada.

“Venía en el celular cuando enfrenó, se sintió como si me hubiesen jalado y de ahí no recuerdo nada, fui el primero en salir, me aventé por la puerta. La verdad, me sentí muy aliviado porque exactamente la sangre que traigo en la camisa es de una persona. Al momento de revisarme y ver que estaba completo, sentí calma”, dijo Alejandro Porcayo, sobreviviente.