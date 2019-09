Verónica Castro: ‘No puedo con el escarnio; digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión’

La actriz, cantante y presentadora Verónica Castro “será la estrella que se fue, para no volver jamás”, tras anunciar su retiro de la actuación tras una carrera de 53 años, “agotada de tanto mal” además de agresiones y escarnio por una supuesta boda con la conductora Yolanda Andrade que se viralizó en redes sociales

Con el video del tema “Alguna vez”, que interpreta su hijo Cristian Castro, es como Vero dice adiós a su público “agotada de tanto mal” y buscando “paz”, luego de ser acosada ante las declaraciones de Yolanda Andrade quien, ha insistido y asegurado a través de los medios, que fueron pareja y se casaron.

FOTO: (Instagram/vrocastroficial)

Así es mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, Que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós”, escribió este jueves en sus redes sociales.

Castro señaló que la vida le ha cambiado mucho, pero que no puede “con la agresión y el escarnio”.

Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregue mi vida, con todo mi amor gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz”, añadió.

Hace varias semanas, la conductora Yolanda Andrade, de 47 años, reveló que se casó hace casi dos décadas, con una mujer muy importante del medio y por respeto no reveló su nombre.

Tras esto, comenzaron las especulaciones sobre dicha mujer y se mencionó el nombre de Verónica.

En días recientes, durante una entrevista concedida al periodista Javier Poza, Andrade declaró públicamente que se casó hace unos 20 años con Castro, de 66 años, “de manera simbólica” y aseguró que tenía pruebas de ello y que no decía “ninguna mentira”, lo que generó un choque entre ambas.

Al ser cuestionada al respecto, la conductora de Mala noche… ¡No! y La movida, lo negó, y acusó a Yolanda de mentirosa. “Quise mucho a Yolanda, pero ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva”. Andrade aprovechó sus redes para burlarse de tales declaraciones.

Esta semana, al preguntarle directamente si se había casado con El Rostro del Año en 1970, Andrade respondió “sí” y agregó que tenía fotos y videos del momento, pero que no valía la pena mostrarlos.

El 11 de septiembre pasado, la actriz de 66 años escribió: “Buen día a toda mi gente, la vida es un espejo, no hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo, por eso me aparto de lo contrario. Dios Bendiga a los que hablan de mí. ¡No me Casé!”.

Verónica Judith Sainz Castro, quien nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1952, irrumpió en el medio como modelo. Fue en las revistas “Citas” y “Chicas” en las que hizo sus primeras fotonovelas.

En 1966 participó en el programa de televisión Ja-ja, al lado de Manuel “Loco” Valdés, padre de su primer hijo, el cantante Cristian, y para 1969 participó en la telenovela No creo en los hombres.

Un año después, fue nombrada El Rostro del Año por el diario El Heraldo de México, y las puertas para la industria cinematográfica se le abrieron. Debutó en el cine con El arte de engañar.

Alternó su carrera entre la pantalla chica y el cine. La telenovela Los ricos también lloran le dio proyección internacional y con El derecho de nacer se consagró como “La Reina de las Telenovelas” en México.

Rosa salvaje, Valentina y Pueblo chico, infierno grande, fueron otras de las producciones que estelarizó junto a obras como El juego que todos jugamos, El Tenorio y Chiquita pero picosa.

Por su contribución a la televisión en español de Estados Unidos, en 2005 fue una de las seis personas honradas por la Academia Estadunidense de Ciencias y Artes de la Televisión con un Emmy.

Castro regresó en 2018 a la pantalla chica mediante la plataforma Netflix, después de casi una década, con la exitosa serie “La casa de las Flores”, una comedia de humor negro centrada en una familia acaudalada de México, propietaria de una floristería en torno a la cual florecen todo tipo de secretos.

Sin embargo, en la segunda parte ya no figura el personaje de Virginia de la Mora, la fallecida matriarca del clan interpretada por Castro, quien solo firmó por una temporada.

Actualmente, se encuentra en posproducción de la película de comedia Más que mil palabras, de Gerardo Gatica y en la que interpreta a “Inés”.

En la música trabajó en más de una veintena de producciones.

Con información de Notimex y EFE.

