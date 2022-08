Veracruz vigila 2 sistemas con posibilidad de evolucionar a ciclones tropicales

Tras cumplirse 51 días sin actividad ciclónica en el Océano Atlántico, en Veracruz la Secretaría de Protección Civil monitorea dos sistemas con posibilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos 5 días.

Desde el pasado 3 de julio, ningún otro sistema se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría de ciclón tropical en la zona del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México.

“Los modelos a días posteriores a 5 indican que alguno de estos se podría desarrollar a ciclón tropical, tal vez las dos o tal vez uno, todavía no es tan alta la probabilidad para que esto ocurra, lo importante es que ya se empieza a observar esa actividad donde no se había visto en todo lo que llevamos de la temporada”, dijo Federico Acevedo, del Comité de Meteorología Veracruz.

De acuerdo con los registros meteorológicos, desde los años 80 este extenso periodo de baja actividad ciclónica solo se ha tenido en dos ocasiones.

“En 1999 cuando fueron 61 días en que no se dio y en el 2007 cuando fueron 59 días, entonces nos vamos acercando a esos récords, pero eso no quiere decir que no se vayan a desarrollar ciclones tropicales”, indicó Federico Acevedo, del Comité de Meteorología Veracruz.