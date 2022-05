Veracruz suspende uso de cubrebocas en espacios abiertos

La Secretaría de Salud de Veracruz anunció que ya no será necesario utilizar productos sanitizantes ni portar el cubrebocas en espacios abiertos.

En Veracruz muchos ciudadanos caminan en espacios abiertos ya sin cubrebocas, aunque otros aún lo portan de forma voluntaria en espacios abiertos y cerrados.

“Ya no veo problema en andar así. No la verdad no, mira, como también uso lentes para ver se me empañan muchísimo, una vez estuve a punto de caerme por ahí, solo trato de traerlo donde se debe, pero en lugares abiertos no, la verdad”, dijo Marcos Bringas, habitante de Xalapa, Veracruz

“Ya es decisión personal de cada quien, ojalá y todos hagamos conciencia y lo hagamos de alguna forma responsable”, añadió Pablo Castro, habitante de Xalapa, Veracruz.