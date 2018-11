Veracruz registra oleaje elevado y vientos por frente frío 12

Olas de entre tres y cuatro metros de altura se registraron en la costa de Veracruz como consecuencia de los vientos del norte, que son provocados por el paso del frente frío número 12.

En un tramo de la zona del boulevard de Boca del Río, como suele ocurrir, las olas abarcaron el carril de sur a norte; el puerto fue cerrado a todo tipo de navegación. Las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora.

A diferencia del frente frío número 10, éste no dejará tan bajas temperaturas. La caída de nieve en zonas de alta montaña, esta vez es casi nula.

No estaríamos teniendo, si acaso presencia de niebla, neblinas en zonas serranas, la caída de nieve no, al momento no, no tenemos condiciones tan favorables para la caída de nieve”, señaló el meteorólogo.