Colombia, Brasil y Perú se reúnen para enfrentar éxodo venezolano

Delegados de los Gobiernos de Colombia, Brasil y Perú se dieron cita hoy en Bogotá para exponer la manera en la que enfrentan la masiva llegada de venezolanos, que huyen de la crisis política, económica y social de su país, informaron fuentes oficiales.

“Durante el primer día de reunión, de la cual hizo parte el director de Fronteras de la Cancillería de Colombia, Víctor Bautista, los representantes de Brasil, Perú y Colombia expusieron la forma en que cada país viene abordando el desplazamiento de venezolanos en materia migratoria, así como de salud, educación, trabajo y seguridad”, indicó Migración Colombia en un comunicado.

“El desafío es encontrar soluciones conjuntas al fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos en la región” Christian Krüger, Director @MigracionCol#SomosMigración pic.twitter.com/7JInfwUokr — Migración Colombia (@MigracionCol) 27 de agosto de 2018

A la cita acudieron el superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla; el delegado del embajador de Brasil en Colombia, Mauricio Díaz Biera; la directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, Margarita Manjarrez, y el director General de Migración Colombia, Christian Krüger

Al terminar el encuentro Krüger indicó que ante la situación en Venezuela “la solución no es cerrar las fronteras, ya que eso es incentivar la irregularidad y no hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros están en su territorio”.

Además, comentó que “si no se conoce la verdadera dimensión del fenómeno en cada país, es imposible generar políticas de atención”.

Por ello, precisó, “a partir de la soberanía de cada país debemos buscar estrategias que nos permitan brindar, atender e identificar estos flujos migratorios y lo más importante, hacerlos parte activa de la sociedad”.

Los representantes de los tres Gobiernos acordaron establecer principios básicos comunes para el manejo del fenómeno migratorio.

Al respecto, el jefe de la autoridad migratoria colombiana precisó que este martes, durante el último día de la reunión, se analizará el “equilibrio entre la ayuda humanitaria y la regularización de los ciudadanos extranjeros”, y se entregará una declaración a los medios de comunicación.

Cerca de 35 mil venezolanos cruzan cada día la frontera con Colombia, algunos en busca de alimentos y medicinas, otros para abandonar definitivamente su país.

Además, al menos un millón de venezolanos se han instalado definitivamente en Colombia.

Alrededor de 2.3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.

De última hora, Brasil se sumó a Colombia, Ecuador y Perú que comenzaron la reunión en la que se buscan soluciones para aplicarlas en la región por el éxodo de miles de venezolanos que han abandonado su país, sumido en una crisis social, económica y política, informaron fuentes oficiales.

Con información de EFE.

RMT