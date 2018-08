Venezolanos sin pasaporte frenan su arribo a Perú

El flujo de venezolanos que llega diariamente a Perú se redujo sensiblemente tras cerrarse la frontera desde la medianoche de este sábado para los inmigrantes de ese país que no disponen de pasaporte, quienes han recurrido a solicitar asilo al Gobierno peruano para intentar entrar legalmente.

El puesto fronterizo de Tumbes, por donde unos 3 mil venezolanos entraban diariamente hasta este viernes, luce más descongestionado después de que miles de inmigrantes hicieran largas colas de varias horas para cruzar la frontera antes de que se les exija a todos ellos el pasaporte.

La calma y normalidad siguió reinando en estas instalaciones migratorias a pesar de que hay decenas de venezolanos cuyo ingreso a Perú es aún incierto, pues llegaron pasada la medianoche y viajan sin pasaporte, incluso algunos sin tarjeta andina de migraciones (TAM), documento para transitar por la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru.

Exhaustos por acumular una semana de camino desde que abandonaron Venezuela y convencidos de no dar marcha atrás, unos cuantos recurrieron a solicitar asilo al Ministerio de Relaciones exteriores para poder entrar legalmente a territorio peruano.

Es el recurso de urgencia utilizado por aquellos que no pueden ser considerados dentro de las excepciones contempladas por el Gobierno peruano para quienes no tienen pasaporte, que son niños que viajen con sus padres, mujeres embarazadas o ancianos.

Así hizo Yorddy Rodríguez, un joven barista que contó que le habían garantizado que con la solicitud de asilo podrá ingresa a Perú para después tramitar un pasaporte, permiso de trabajo y gozar de una permanencia “sin altercados” en Perú.

Menos seguro estaba Ernesto José Méndez, quien también pidió asilo, pero al que le dijeron que su situación sería evaluada y le darían una respuesta en tres días.

Si no me dejan pasar, yo para atrás no voy”, afirmó Méndez, que viaja sin pasaporte junto a unos hermanos y primos a la espera reunirse en Lima con otro hermano.