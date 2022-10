Venezolanos esperan en Matamoros poder cruzar a EUA pese a nuevas restricciones

Tras lo sucedido el viernes pasado cuando un grupo de migrantes venezolanos deportados bloqueó por un par de horas el puente fronterizo entre las ciudades de Matamoros, en Tamaulipas, y Brownsville, Texas, autoridades migratorias de Estados Unidos dieron instrucciones precisas a quienes pretendan adherirse a este programa, para que no intenten cruzar por las garitas ilegalmente porque no calificarán al programa.

Los venezolanos fueron informados que de nada serviría su presencia en la frontera porque la solicitud deberá llenarse en línea.

Algunos de los migrantes venezolanos aceptaron regresar a la Ciudad de México para regularizar su estatus migratorio, y tratar de entrar en el programa, mientras que otros fueron llevados al Centro de Integración de Migrantes de Matamoros, en donde se les brinda atención y comida, en tanto se define su situación migratoria.

“Se les está explicando por parte de las autoridades norteamericanas, es que ya el ingreso no va a ser terrestre, el ingreso para ellos tiene que ser aéreo y otro de los requisitos es que esté un familiar o un amigo que se haga responsables de ellos en Estados Unidos, que cuenten con sus vacunas y que no cuenten con ningún antecedente”, mencionó Carlos Ballesteros, secretario Ayuntamiento Matamoros.

Los requisitos para entrar en este programa son:

Marilyn es representante legal de una comunidad venezolana en México, asegura que, tras darse a conocer el programa, ella y sus agremiados no pudieron entrar a la página del gobierno de Estados Unidos.

“Es imposible… ¿Ustedes ya lo intentaron en estos días y no pudieron?… No se puede, está cerrado, no hay citas, queremos una migración regular y ordenada, entonces que faciliten todo en los sistemas, que la gente cumpla su perfil y listo”, comentó Marilyn Torres, del Consejo Internacional Sumando Venezuela AC.