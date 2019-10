Venezolanos denuncian malos tratos en migración

La agrupación ‘Sumando Venezuela’ de ayuda a migrantes en Quintana Roo, denunció el maltrato del personal del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de Cancún, hacía venezolanos que arriban a la entidad.

Sus dirigentes señalan que en 45 días a 500 venezolanos se les ha negado la entrada al país, aún con documentos en regla.

Algunos de ellos fueron retenidos e incomunicados por 2 días en el aeropuerto de Cancún.

Esta agrupación que apoya a 8 mil 992 venezolanos que viven en los 11 municipios de Quintana Roo, señala que México tiene el derecho de no admitir a ciudadanos de otras naciones, solo piden trato humanitario.

Que no tenga derecho a tener una comunicación con su familiar y decirle que lo tengan retenido por muchas horas sin tener comunicación, ahí es donde vamos, me entiende, a esa parte, de que no seas no admisible bien, sabes eres no admisible, no pasa nada”, declaró Marilyn Torres, presidente del Consejo Internacional ‘Sumando Venezuela’.