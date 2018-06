Venezolanas, obligadas a la prostituirse en México por mil 500 pesos

Sofía, al igual que otras tres jóvenes venezolanas, fue obligada a prostituirse en México; tenía un promedio de 10 clientes por noche.

Cobraban tres mil 500 la hora y de esos tres mil 500 a mí me quedaban mil 500. De 450 que salía un trago, a mí me quedaban 80 pesos. De 250 que salía un baile privado, a mí me quedaban 150 pesos. Ya el resto era de ellos. Yo cobraba mi plata, ya al legar al departamento Ale y Fabiana me quitaban todo el dinero”, relató Sofía.