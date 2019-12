Venden dos aeronaves en primer día de la ‘subasta madre’ en Los Pinos

Dos aeronaves fueron vendidas durante el primer día, de la sexta subasta pública, organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una en 1.2 millones de pesos, su precio de salida y otra clasificada como “No Aero navegable”, comprada en 90 mil pesos.

Dos aeronaves más, fueron retiradas de la subasta y cinco más quedaron sin adjudicar.

Dos aeronaves ya no se van a subastar porque ya algunos gobiernos estatales han mostrado el interés de adquirirlos. Todavía me gustaría mantener cierta reserva hasta no consultar con los gobiernos de los estados. Estas aeronaves provienen de que estaban en comodato en los gobiernos de los estados y en algunas dependencias, son bienes asegurados por la Fiscalía de la República”, señaló Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado